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Игрок «Краснодара» Олусегун: каждый день думаю о том, чтобы получить российский паспорт

Игрок «Краснодара» Олусегун: каждый день думаю о том, чтобы получить российский паспорт
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что по‑прежнему хотел бы стать гражданином РФ и в будущем сыграть за сборную России.

«Я каждый день думаю о том, что хочу получить российский паспорт! Надеюсь, что когда‑нибудь я это сделаю. Для чего он нужен? Мне нравится Россия, я хочу быть гражданином России. Чтобы в будущем играть за сборную? Если это возможно, то да», — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».

Напомним, в конце августа текущего года 21-летний форвард заявлял, что предпринимал попытку получить российский паспорт, но не смог это сделать из‑за незнания русского языка. За «Краснодар» Олакунле играет с сезона-2021/2022. В этом сезоне он провёл 12 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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