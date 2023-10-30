Агент Барбоза: интерес «Зенита» к Нересу всё ещё присутствует

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об интересе санкт-петербургского «Зенита» к вингеру «Бенфики» Давиду Нересу.

«Бенфика» очень плохо играет в Лиге чемпионов – это очевидно. Вряд ли они сумеют дальше пройти. Уход Нереса? Думаю, что летом «Бенфика» готова его продавать. Зимой? Есть сомнения. У «Бенфики» ещё есть задача выиграть чемпионат Португалии – это означает, что клуб получит много денег за участие в Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли они будут рисковать. Но летом будут готовы. Надо добавить, что в начале сезона Нерес мало играл. Теперь он уже в основном составе. Нерес намного лучше себя чувствует. Понятно, что это большая звезда.

Президент «Бенфики» называл сумму отступных за Нереса – € 100 млн? Сейчас, конечно, это нереальные деньги. Но «Бенфика» будет вести переговоры, когда цена Нереса намного выше. Они стараются выждать момент, когда стоит продать. А продавать надо, когда команда на подъёме, а не наоборот. Иначе «Бенфика» много теряет, и в клубе это понимают.

Интерес «Зенита» к Нересу сохраняется? Насколько мне известно, интерес всё ещё присутствует. Но не только со стороны «Зенита». Нерес из тех игроков, за которыми все следят», — приводит слова агента «РБ Спорт».