Opta Sports: игрок «Рубина» Кабутов — лучший атакующий защитник РПЛ

Крайний защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов является лучшим атакующим игроком обороны в текущем сезоне РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По информации источника, Кабутов – лучший защитник этого сезона чемпионата России по передачам под удар (29) и передачам в штрафную площадь (137). По этим показателям он опережает защитника «Зенита» Дугласа Сантоса (26 и 125), а по точным навесам Дмитрий почти наравне с Сантосом (27 против 28).

Отрыв Кабутова от остальных партнёров по «Рубину» ещё больше. По пасам под удар он отрывается от второго места более чем в два раза, у полузащитника Иву Угочукву 13 пасов. По передачам в штрафную площадь Кабутов почти в три раза опережает Александра Зотова (47), а точных навесов защитник сделал больше, чем все игроки «Рубина», вместе взятые (27 против 21).