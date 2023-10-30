Экс-хавбек «Лестера» и «Челси» Дэниел Дринкуотер объявил о завершении игровой карьеры

Бывший полузащитник «Челси» и «Лестера», победитель чемпионата Англии Дэниел Дринкуотер объявил о завершении профессиональной игровой карьеры в возрасте 33 лет.

Дринкуотер — воспитанник системы «Манчестер Юнайтед». К «Лестеру» англичанин присоединился в 2012 году и помог «лисам» выйти в английскую Премьер-лигу. В сезоне-2015/2016 «Лестер» под руководством итальянского тренера Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии, а через год Дэниел перебрался в «Челси».

В составе столичной команды хавбек выиграл Кубок Англии в сезоне-2017/2018. Последним клубом в игровой карьере 33-летнего футболиста стал «Рединг», за который он выступал на правах аренды. В составе сборной Англии Дринкуотер провёл три матча и не отметился результативными действиями.