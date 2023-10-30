Гафин: Алаев доносит вопросы, которые накопились, до судейского комитета и РФС

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что ему приятна модель поведения президента Российской Премьер-Лиги Александра Алаева, который защищает интересы клубов.

«Приятно ли мне, что у президента лиги такая модель поведения? Да. Работа президента РПЛ — представлять и защищать интересы клубов, которые в этой лиге играют. В данном случае Алаев, очевидно, доносит те вопросы, которые накопились, до судейского комитета и РФС», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

Напомним, ранее Алаев заявлял, что последние решения ЭСК РФС дискредитировали орган в текущем его составе. Также президент РПЛ отмечал, что клубы высшего российского дивизиона хотят встречи с главой судейского комитета Мажичем, так как они платят судьям гонорары.