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Ахметов: «Краснодар» утратил стиль при Ивиче? Тренера и команду запомнят титулами

Ахметов: «Краснодар» утратил стиль при Ивиче? Тренера и команду запомнят титулами
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос об игровом стиле южной команды под руководством Владимира Ивича. Напомним, после 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Зенит», на два очка.

«При Ивиче я прибавил в каких-то аспектах — точно в игре в обороне. «Краснодар» при нём утратил стиль? Каждого тренера и каждую команду запоминают результатами и титулами. Тем более «Краснодар» не брал трофеев, а этого все хотят, в том числе и для Галицкого, для города. Так что лучше выиграть, играя не совсем красиво, чем красиво, но проиграть», — сказал Ильзат Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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