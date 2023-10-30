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Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов на лице после нападения фанатов на автобус клуба

Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов на лице после нападения фанатов на автобус клуба
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Главному тренеру «Лиона» Фабио Гроссо наложили 13 швов на лице после нападения болельщиков «Марселя» на автобус команды перед матчем 10-го тура французской Лиги 1. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.

Похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».

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