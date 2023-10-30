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КДК РФС рассмотрит дисциплинарные нарушения на матче молодёжных «Спартака» и ЦСКА

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что на заседание были вызваны представители молодёжных московских команд «Спартака» и ЦСКА.

«Рассмотрим вопросы дисциплинарных нарушений по матчу молодёжных команд «Спартака» и ЦСКА. Рапорт инспектора поступил, все представители «Спартака» и ЦСКА, а также игроки молодёжки ЦСКА вызваны на заседание», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, матч 15-го тура Молодёжной футбольной лиги завершился победой ЦСКА со счётом 2:1, где у армейцев голами отметились Александр Дёмин и Максим Сидельников.

После матча игроки ЦСКА вместе с болельщиками команды скандировали кричалки с ненормативной лексикой. Заседание КДК РФС пройдёт 2 ноября.