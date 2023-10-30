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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: футбол как в «Аяксе»? Такого не будет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: футбол как в «Аяксе»? Такого не будет
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что в стане «красных дьяволов» не будет футбола, который ставил наставник в «Аяксе».

«Футбол как в «Аяксе»? Такого не будет. Мы никогда не будем играть в такой футбол, потому что там были другие игроки.

Да и не за этим я сюда приехал. Мы играем в другой футбол, отличный от того, что я показывал в «Аяксе», потому что так надо, потому что я не могу играть по-старому.

У «Аякса» очень характерный стиль игры, тогда как здесь мы играем в более прямой футбол, потому что у меня есть для этого подходящие футболисты», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Напомним, 29 октября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. На данный момент манкунианцы после десяти сыгранных матчей в АПЛ располагаются на восьмой строчке с 15 очками.

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