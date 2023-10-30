Гвардиола — о Бернарду: он скромный, в раздевалке его любят. Я счастлив, что он остался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о португальском полузащитнике своей команды Бернарду Силве.

«Бернарду превосходен во всех проявлениях, он всем нравится. Я могу более 10 минут говорить о том, что Бернарду Силва значит лично для меня и для нашей команды.

У него нет роскошных машин, он очень просто одевается. Он скромный, и все в раздевалке любят его. Нам повезло, что он остался с нами прошлым летом. Он незаменим. Я знаю, что он счастлив в «Сити», – приводит слова Гвардиолы Eurosport.

Силва выступает за «Манчестер Сити» на протяжении шести лет (с 2017 года). В текущем сезоне португалец провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.