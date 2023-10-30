Газзаев: Абаскаль далёк от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о текущих успехах наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Что я могу сказать… Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далёкий от футбола.

Сужу так исходя из его решений по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определённым багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле» да в молодёжных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому, что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьёзно.

Да, несколько неплохих игр при нём «Спартак» выдал. Не более того. Да и не могло быть по-другому! «Спартак» — это не поле для экспериментов! Сюда должен приходить работать уже состоявшийся специалист, который сразу же завоюет авторитет среди футболистов.

У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал. Я не злорадствую и не ставлю крест на карьере испанца. Но ему ещё нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как «Спартак», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством московская команда заняла третье место в чемпионате России. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 13 туров.