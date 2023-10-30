Черчесов: я должен взять паузу в карьере, чтобы сделать следующий шаг с новыми идеями

Российский тренер Станислав Черчесов заявил, что должен сделать паузу перед тем, как возглавить новый клуб.

«Грустно ли, что сейчас наш футбол изолирован? Ситуация такая, какая есть, её надо выжимать по максимуму. Грустить не надо, расстраиваться не надо, нужно выжать из неё максимум.

На данный момент я без работы. И что? Я должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать — и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы российского специалиста был венгерский «Ференцварош». Черчесова сняли с поста главного тренера этим летом после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Ранее Станислав Саламович возглавлял сборную России по футболу с 2016 по 2021 год. Вместе с ней Черчесов добрался до 1/4 финала домашнего чемпионата мира — 2018. Помимо национальной команды, Станислав Саламович руководил «Легией», «Амкаром», «Тереком», а также московскими «Спартаком» и «Динамо».