Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кулушевски: Постекоглу — отличный тренер. Он говорит не только о футболе, но и о жизни

Кулушевски: Постекоглу — отличный тренер. Он говорит не только о футболе, но и о жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о главном тренере «шпор» Ангелосе Постекоглу.

«Всё, что могу сказать про Постекоглу — это то, что он отличный тренер. Он рассказывает нам не только о футболе, но и о жизненных историях. Это важно.

Уже на предсезонке было ясно, что тренировки под руководством Ангелоса будут весёлыми. Мы много работаем с мячом, много прессингуем. Но также мы учимся у него. Нам действительно нравится работать под его руководством», — приводит слова Кулушевски журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, австралийский специалист возглавил «Тоттенхэм» прошлым летом. До этого Постекоглу работал со сборной Австралии, а также с такими клубами, как «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», «Йокогама Ф. Маринос» и «Селтик».

На данный момент «шпоры» единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два очка.

Материалы по теме
У Постекоглу лучший старт в истории АПЛ как у тренера — 23 очка в девяти матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android