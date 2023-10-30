Кулушевски: Постекоглу — отличный тренер. Он говорит не только о футболе, но и о жизни

Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о главном тренере «шпор» Ангелосе Постекоглу.

«Всё, что могу сказать про Постекоглу — это то, что он отличный тренер. Он рассказывает нам не только о футболе, но и о жизненных историях. Это важно.

Уже на предсезонке было ясно, что тренировки под руководством Ангелоса будут весёлыми. Мы много работаем с мячом, много прессингуем. Но также мы учимся у него. Нам действительно нравится работать под его руководством», — приводит слова Кулушевски журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, австралийский специалист возглавил «Тоттенхэм» прошлым летом. До этого Постекоглу работал со сборной Австралии, а также с такими клубами, как «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», «Йокогама Ф. Маринос» и «Селтик».

На данный момент «шпоры» единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два очка.