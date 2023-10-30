Водитель автобуса «Лиона» рассказал, как началось нападение фанатов «Марселя»

Водитель автобуса французского «Лиона» Фарид рассказал, как началось нападение болельщиков «Марселя».

«Всё шло хорошо, пока мы не подъехали к стадиону «Велодром». Первые автомобили были забиты камнями и самодельными ракетами… В этих автомобилях были выбиты стёкла. Сотрудники правопорядка сказали нам ускориться. Я был шокирован и напуган. Справа и слева были болельщики. Полиция была перегружена. Я чувствовал себя неуверенно. Они были там, чтобы бороться с этим. Несмотря на полицейскую охрану, было пять автомобилей с выбитыми стёклами», — приводит слова Фарида RMC.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.