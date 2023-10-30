Главный тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Холанд

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанд. Но, конечно, я понимаю, что фигуры Месси и Холанда пока несопоставимы.

Чемпионата мира Месси недостаточно, потому что на протяжении всего сезона Холанд был более ярок. Эта награда не итог чемпионата мира — это годовая награда. Но вклад в мировой футбол, уровень игры и возможность влиять на игру своей команды Месси и Холанда несопоставимы», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.