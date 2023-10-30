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Главный тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Холанд

Главный тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Холанд
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанд. Но, конечно, я понимаю, что фигуры Месси и Холанда пока несопоставимы.

Чемпионата мира Месси недостаточно, потому что на протяжении всего сезона Холанд был более ярок. Эта награда не итог чемпионата мира — это годовая награда. Но вклад в мировой футбол, уровень игры и возможность влиять на игру своей команды Месси и Холанда несопоставимы», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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