Черчесов — о «Спартаке»: клубу надо понять, куда он движется

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о работе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Слова Газзаева о том, что Абаскаль далёк от футбола? Сложно комментировать старшего коллегу, тем более такого титулованного. Есть молодой тренер, руководители, которые недавно пришли. И одним, и вторым нужно спокойно дать время и возможность, чтобы они поняли, на что они готовы, чего хотят. Есть путь из пункта А в пункт В. Есть привалы, остановки, ночлеги, ситуация бывает разная. Главное — понимать, в какую сторону идут, а где будет привал…

Мы не в безвоздушном пространстве. В моём понимании тренер не должен зависеть от того, выиграл ты сегодня или нет. Можно случайно выиграть и случайно проиграть. Есть определённый отрезок времени, когда тренер, президент и игроки доказывают свою состоятельность. Клубу надо понять, куда он идёт.

Мне нравится в Абаскале то, что он с энтузиазмом работает. Я с ним не знаком, но с удовольствием бы пообщался. Я отношусь к любому коллеге не так, как журналисты, у них другая работа. У любого тренера можно чему‑то научиться», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством московская команда заняла третье место в чемпионате России. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 13 туров.