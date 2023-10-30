Фанат в футболке Роналду выбежал к Месси во время отдыха

Фанат в футболке игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду выбежал к нападающему американского «Интер Майами» Лионелю Месси во время отдыха, сообщает Goal.

Месси 28 октября отдыхал в Неаполе, штат Флорида, где вместе со своей женой Антонелой Рокуццо смотрел, как его сын Тьяго принимает участие в юношеском футбольном турнире.

Приезд звёздного нападающего в региональный парк Норт-Коллиер породил массовую истерию. Ему вместе с супругой пришлось проходить сквозь толпу людей, чтобы добраться до места назначения. При этом один из фанатов был в футболке «Аль-Насра» с фамилией Роналду на спине.

Напомним, сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.