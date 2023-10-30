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Главный тренер «Сочи» Точилин назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Сочи» Точилин назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что футболист Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

«Золотой мяч» должен получить Месси. Думаю, что чемпионат мира всё-таки превышает все заслуги Холанда в клубном сезоне. Этим титулом Месси заслужил очередной приз.

На клубном уровне Месси тоже выступил хорошо. Понятно, что от «ПСЖ» все ждали большего. Но, наверное, стать чемпионом мира и сыграть в этом очень важную индивидуальную роль более значимо», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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