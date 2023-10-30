Главный тренер «Сочи» Точилин назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что футболист Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

«Золотой мяч» должен получить Месси. Думаю, что чемпионат мира всё-таки превышает все заслуги Холанда в клубном сезоне. Этим титулом Месси заслужил очередной приз.

На клубном уровне Месси тоже выступил хорошо. Понятно, что от «ПСЖ» все ждали большего. Но, наверное, стать чемпионом мира и сыграть в этом очень важную индивидуальную роль более значимо», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.