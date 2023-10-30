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Черчесов рассказал, сочувствует ли Карпину в нынешней ситуации со сборной России

Черчесов рассказал, сочувствует ли Карпину в нынешней ситуации со сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, сочувствует ли нынешнему наставнику национальной команды Валерию Карпину.

«Сочувствую ли Карпину в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье всё в порядке. Это рабочий момент.

Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в своё время сказал. Сейчас непростое время. Сборная — это команда, которая должна быть в день X готова вернуться на международные турниры, когда откроются шлюзы. Можно плакаться, есть работа, её надо максимально правильно делать.

Я сборную тренировал не на словах, а на деле. Раз вы работаете в сборной, надо делать это максимально или не делать. Мотивация — не мотивация. Её надо принять и делать. За границей слово «мотивация» никто не употребляет, это само собой разумеющееся.

Сборная должна выйти и добиться результата. На поле должны быть те, кто дадут результат. Как бы они ни играли, мы за них болеем. Я знаю и как игрок, и как тренер. Сборная одна, относиться к ней без эмоций я не могу», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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