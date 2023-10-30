Главный тренер «Пари НН» Юран считает, что «Золотой мяч» должен получить Мбаппе

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран считает, что «Золотой мяч» в этом году должен получить форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«На мой взгляд, больше всех «Золотой мяч» заслужил Мбаппе. Он хорошо выступает и в сборной, и в клубе, и показывает себя в Лиге чемпионов. Он давно подтверждает свой уровень. Я не вижу, чтобы сейчас кто-то сильно выделялся. Я симпатизирую Мбаппе, поэтому я бы проголосовал за него», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.