Винисиус получит премию «Сократа» в знак признания гуманитарной деятельности футболиста

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Бразильский игрок «Реал» Мадрид Винисиус Жуниор во время вручения «Золотого мяча» получит премию «Сократа» в знак признания гуманитарной деятельности футболиста, сообщает The Athletic.

Источник сообщает, что футболист «сливочных» выиграет эту премию, а подавляющее большинство окружения Винисиуса посетит Париж. Ожидается, что он отдаст дань уважения покойной легенде футбола Пеле.

Бразилец выиграет эту награду из-за ежегодных инвестиций в Vini Jr Institute, которое является образовательным приложением для бедных студентов. Игрок в 2022 году внёс € 335 тыс., в 2023 году – более € 1 млн, а в 2024 году инвестиции достигнут € 2,5 млн.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.