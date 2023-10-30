Гари Невилл: в нынешнем «МЮ» провалились бы даже Гиггз, Бекхэм и Скоулз

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил недовольство текущей атмосферой в английском клубе.

«В этой раздевалке неплохие ребята, но моральный упадок в клубе действительно чувствуется.

Если бы наше поколение пришло в клуб в нынешнее время, в такой среде мы не смогли бы добиться успеха. Какими бы талантами ни были те, с кем я играл – Гиггз, Бекхэм, Скоулз, – если бы они попали в эту среду сегодня, они были бы обречены на провал. Поэтому я не хочу винить игроков.

Я всегда говорил: если дети плохо себя ведут в течение долгих лет, вы в конце концов думаете: «Должно быть, это исходит сверху», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, 29 октября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. На данный момент манкунианцы после десяти сыгранных матчей в АПЛ располагаются на восьмой строчке с 15 очками.