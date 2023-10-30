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Созин: если поле в Воронеже не устраивало, «Спартак» должен был сказать, что играть нельзя

Созин: если поле в Воронеже не устраивало, «Спартак» должен был сказать, что играть нельзя
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что если поле в Воронеже не устраивало, то «Спартак» должен был сказать, что играть на нём нельзя.

«Я не понимаю, откуда столько споров по поводу поля в Воронеже? Огород, болото, картофельное поле – как только его не называли. Вообще-то есть регламент РФС и ФИФА: инспектор матча осматривает поле и раздевалки. Если инспектор разрешил играть, то не надо после матча пенять на поле. Если оно не устраивало до матча, то представитель «Спартака» должен был сказать, что там играть нельзя. Эта тема пустая. Всем, кто ноет об этом – свяжитесь с инспектором матча, спросите, как принималось решение. Зачем эта шумиха? Если разрешили играть, то играйте. А у нас постоянно ноют – в Оренбурге тоже искусственное поле, все об этом говорят – ребята, по регламенту играть там можно. Так что никаких вопросов быть не должно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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