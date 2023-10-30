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Черчесов: Чалов забивает фантастические голы. Он прибавил не как футболист, а как личность

Черчесов: Чалов забивает фантастические голы. Он прибавил не как футболист, а как личность
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил прогресс нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Пару лет назад у нас была одна дискуссия, интересно, если бы Чалов и Иван Обляков сравнили себя тогда и сейчас. Пару игр Чалова посмотрел. С «Крыльями Советов» он забил фантастический гол, вчера в матче с «Краснодаром» тоже. Он прибавил не как футболист, а как личность.

Вопрос, где им комфортнее играть. Один и второй часто меняют позицию. Обляков играл опорного, Федя — инсайда. Иногда с футболистами интересно пообщаться», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре 2020 года Черчесов раскритиковал игру Чалова, а также братьев Алексея и Антона Миранчуков в матчах Лиги наций, отметив, что «золотому активу» пора себя хотя бы «позолоченным сделать». В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.

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