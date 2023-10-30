Созин: Федотов не проваливает топовые матчи. Но где результат в играх, где надо атаковать?

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что ЦСКА под руководством Владимира Федотова не проваливает топовые матчи, но при этом нет результата в играх, где надо атаковать.

«Матч ЦСКА и «Краснодара» – это лучший матч в исполнении команд, которые чётко выполняли тренерские указания. Правильные или нет были эти указания – показывает счёт, но с трибуны очень точно были видны задачи тренеров для игроков, и это смотрелось классно.

ЦСКА выиграл у «Краснодара», хотя играл вдесятером. Я говорю про Агапова – с ним было сложно, он для своих был опаснее Кордобы. Да, талантливый молодой парень, но сегодня – просто минное поле. ЦСКА чудом спасся после его ошибок.

Но Агапов, конечно, это не главное. Давайте посмотрим – Федотов в больших, топовых матчах, не проваливается. Он не проиграл «Зениту» и «Спартаку», победил «Локо» и «Краснодар». Но где результат в играх, где надо атаковать, а не обороняться? Одни ничьи. Да, вчера была тренерская победа, но хочется увидеть тренерскую победу над командами, которые будут закрываться. А за вчера – только похвала – ЦСКА обыграл команду, которая по составу лучше и мобильнее. Да, мог сыграть вничью, но мог и выиграть крупнее. А теперь посмотрим, как Федотов справится с Юраном», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.