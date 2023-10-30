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Болотный «Спартак» и нечемпионский «Краснодар». Премьер-лига несправедливости #53

Болотный «Спартак» и нечемпионский «Краснодар». Премьер-лига несправедливости #53
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Представляем 53-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 13-й тур РПЛ. «Спартак» проиграл в болотном матче, «Ростов» прервал неприятную тенденцию, а ЦСКА остановил «Краснодар». Это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
01:25 — Матч «Спартака» в Воронеже — это не про футбол. А Соболев обиделся на журналистов
14:57 — Вселенная схлопнется: «Ростов» и «Локо» сделали невозможное
22:30 — «Зенит» получил удивительный гол от неудобного соперника. А потом началось
32:46 — Тюкавин забил и неожиданно присоединился к акции Соболева. А ещё потрясающий Ишков
42:11 — ЦСКА немного отскочил, но «Краснодар» какой-то нечемпионский
51:57 — Что ещё было в туре: туман в Самаре и классический Юран

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