Павлюченко: «Золотой мяч» я бы отдал Холанду. Месси отошёл на второй план

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что отдал бы «Золотой мяч» нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, так как Лионель Месси отошёл на второй план.

«При всей любви к Месси, сегодня я бы не проголосовал за него. Свой голос я бы отдал за Холанда: он стабилен, забивает, выиграл требл с «Манчестер Сити». Месси отошёл на второй план, потому что его карьера подходит к концу. Мбаппе может побороться, но я бы всё равно отдал свой голос за Холанда, потому что он больше заслужил», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.