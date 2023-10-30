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И. Федотов: Карпин прыгал и орал, пропускать такое нельзя. Это проблема всей бригады судей

И. Федотов: Карпин прыгал и орал, пропускать такое нельзя. Это проблема всей бригады судей
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Экс-арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин во время матча 13-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» (1:0) прыгал и орал, а такое пропускать нельзя.

«Нормальная работа Сухого, но мне не очень понравилась общая картинка. Хоть он и не ошибался, были проблемы с управлением. Можно было намного жёстче и лучше. На 38-й минуте арбитру следовало как минимум показывать Карпину жёлтую. Тренер «Ростова» прыгал и орал, аж страшно было. Пропускать такое никак нельзя. Это проблема всей бригады, они всё видели. Что в голове у людей? Хотите, чтобы вас уважали, — заставьте. Подходишь, показываешь жёлтую. Не понимает — показывай красную. Всё очень просто», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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