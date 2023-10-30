Каррагер: «МЮ» при тен Хаге играет как андердог. Ни один топ-клуб так не выступает

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о стиле игры «Манчестер Юнайтед» при главном тренере Эрике тен Хаге.

«Чего тен Хаг хочет от своих футболистов? Что «Манчестер Юнайтед» пытается делать с мячом при переходе из обороны в атаку?

Они играют в футбол андердогов, и так было с тех пор, как тен Хаг возглавил команду. «Юнайтед» играет на контратаках, футболисты делают много длинных передач. Так не играет больше ни один топ-клуб. Что тен Хаг делает на тренировках с теми игроками, которых он приводит в команду и о чём он их просит? К сожалению, мы не можем за этим понаблюдать», – приводит слова Каррагера Tuttomercatoweb.

Напомним, 29 октября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3. На данный момент манкунианцы после десяти сыгранных матчей в АПЛ располагаются на восьмой строчке с 15 очками.