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Тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что «Золотой мяч» должен получить Холанд

Тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что «Золотой мяч» должен получить Холанд
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что «Золотой мяч» должен получить нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«За один сезон его команда выиграла и Лигу чемпионов, и очень сильный чемпионат Англии, и Кубок Англии. Это уникальный результат. И Холанд — ключевой игрок своей команды, забил невероятное количество мячей, приносит очень много пользы на поле. 100% он заслуживает «Золотой мяч», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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