Тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что «Золотой мяч» должен получить Холанд

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что «Золотой мяч» должен получить нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«За один сезон его команда выиграла и Лигу чемпионов, и очень сильный чемпионат Англии, и Кубок Англии. Это уникальный результат. И Холанд — ключевой игрок своей команды, забил невероятное количество мячей, приносит очень много пользы на поле. 100% он заслуживает «Золотой мяч», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.