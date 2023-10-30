Гурцкая: Абаскаль подливает масло в огонь — вечно ищет крайнего, ни разу не признал ошибку

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Спартак» – сложная команда. Есть недовольные среди своих, телеграм-каналы мочат Абаскаля. Реально раскол: оставлять его или увольнять.

Абаскаль тоже подливает дешёвое масло в огонь дешёвыми вещами. Он вечно ищет крайнего. Он ни разу не сказал: «Я ошибся». Он всё время пытается найти вескую причину.

Всё это дешёвка. Давать народу постоянно какие-то там… Сразу куча сектантов подхватывает: «Да, поле было плохое, поэтому мы проиграли». В этот раз поле было плохое, в прошлый раз судьи были плохие. В прошлый раз травмы помешали выставить основной состав. Каждый раз находится какая-то причина», – сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством московская команда заняла третье место в чемпионате России. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 13 туров.