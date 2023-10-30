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Тренер «Оренбурга» Деограсия объяснил, почему Холанд заслуживает «Золотой мяч»

Тренер «Оренбурга» Деограсия объяснил, почему Холанд заслуживает «Золотой мяч»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия объяснил, почему нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Золотой мяч» должен получить Холанд — он выиграл все клубные титулы, провёл великолепный сезон, забил больше 50 голов. Эрлинг — мой фаворит», — сказал Деограсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В прошлом сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 52 голами и девятью результативными передачами.

Сегодня, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Начало — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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