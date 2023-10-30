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Игорь Федотов: матч ЦСКА с «Краснодаром» — один из лучших в карьере Левникова

Игорь Федотов: матч ЦСКА с «Краснодаром» — один из лучших в карьере Левникова
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Бывший рефери Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 13-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА был сильнее «Краснодара» (1:0). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Один из лучших матчей в карьере Левникова. Молодец. Всегда тяжело, когда задираешь планку единоборств и надо её держать с первой до последней минуты. Но Левников выдержал. Футболисты пытались что-то делать, тот же Сперцян кувыркался. Арбитру до этого не было дела. И все всё поняли! Играли дальше в футбол, всех устраивала такая картина. Кордоба вообще ручным стал — не кричал, не валялся.

В этом туре это точно лучшее судейство. Жирный плюс для Левникова. Если выдержит дальше — очень хорошо. Думаю, у Левникова освободилась голова, потому что его папа больше не инспектор РПЛ. Давление со стороны других судей и СМИ ушло, и Кирилл раскрепостился. Легче стало работать, он понимает, что делает», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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