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Салах занял 11-е место в голосовании на «Золотой мяч». Левандовски — 12-й

Салах занял 11-е место в голосовании на «Золотой мяч». Левандовски — 12-й
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Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах занял 11-е место в голосовании на «Золотой мяч». В прошлом сезоне футболист провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.

Места с 12-го по 15-е заняли такие футболисты, как нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, бывший голкипер «Севильи» Яссин Боно, экс-хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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