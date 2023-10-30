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Игрок «Факела» Селе: РПЛ — чемпионат с серьёзной конкуренций и находится среди топ-лиг

Игрок «Факела» Селе: РПЛ — чемпионат с серьёзной конкуренций и находится среди топ-лиг
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Новичок воронежского «Факела» Табо Селе заявил, что МИР РПЛ – это чемпионат с серьёзной конкуренций и находится среди топ-лиг.

«Не думал, что меня позовут в Россию. Всегда считал, что РПЛ — где‑то там, среди топ‑лиг, это чемпионат с серьёзной конкуренцией. Поэтому я здесь, чтобы соревноваться с лучшими футболистами и командами. Россия далеко от Африки, но футбол — штука такая, ты можешь оказаться где угодно, расстояние не имеет значения.

Всё началось с моего агента, я тогда был в Польше и уже вёл переговоры с несколькими клубами, но агент позвонил мне с этим предложением, и я дважды не думал. Футбол в России очень хорош, так что я не упустил возможности поиграть в РПЛ.

Перед переездом разговаривал с семьёй и друзьями, сказал им, что собираюсь в Россию. Они были немного в шоке, но я сказал, что надо ехать. Мы, футболисты, знаем, где хорошие чемпионаты. Сказал, что это отличная возможность для карьеры. В Воронеже я никогда не сталкивался с проблемами», — приводит слова Селе «Матч Премьер».

Селе перешёл в воронежский клуб этим летом из польского «Радомяка» в качестве свободного агента. Принял участие в восьми матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

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