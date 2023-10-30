Эмилиано Мартинес: сочувствую тем, кто играет с Месси в одну эру

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси — главном претенденте на получение «Золотого мяча» — 2023. Сам вратарь занял 15-е место в голосовании.

«Заслуживает ли Лео восьмой «Золотой мяч»? Это награда для лучшего игрока мира. И если Месси должен выиграть её 15 раз, я сочувствую тем, кто выступает с ним в одну эру.

Что касается меня, то выиграть приз The Best, а потом оказаться здесь — это нечто впечатляющее. Но я уже добился главного.

Я хочу продолжать творить чудеса с национальной командой и с «Астон Виллой», и я сконцентрирован только на этом», – приводит слова Мартинеса Ola.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.