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«Арис» без Кокорина обыграл «Отеллос»

«Арис» без Кокорина обыграл «Отеллос»
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Сегодня, 30 октября, в матче 9-го тура Первого дивизиона Кипра встречались «Отеллос» и «Арис» из Лимасола. Команды играли на арене «Стадион им. Антониса Пападопулоса» на Кипре. Матч начался в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Ариса».

На 32-й минуте бразильский защитник Кажу забил единственный мяч в этом матче.

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, которого в заявке на эту игру не было. Совсем недавно игрок восстановился после травмы паха.

На данный момент после девяти сыгранных матчей Первого дивизиона Кипра «Отеллос» располагается на 12-й позиции с тремя очками. «Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 20 очками. На втором месте находится АПОЭЛ, у которого также 20 очков.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 9-й тур
30 октября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Отеллос
Окончен
0 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Кажу – 32'    
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