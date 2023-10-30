Деменко: «Краснодар» до последнего тура будет бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Краснодар» однозначно будет бороться с «Зенитом» за чемпионство до последнего тура. Этот розыгрыш РПЛ интересен тем, что две команды не из Москвы и Санкт-Петербурга борются за призовые места: я говорю про краснодарцев и «Крылья». Тем более петербуржцы пять сезонов подряд были чемпионами. У «Краснодара» наступает тяжёлый момент, интересно, как они себя будут чувствовать в экстремальной ситуации.

По игре «Зенит» и «Краснодар» — равные команды. Петербуржцы по составу и длине скамейки лучше, а что будет зимой — неизвестно. Может, Клаудиньо или Вендел уйдут, а в «Краснодар», наоборот, новые футболисты приедут. Сейчас тренерам нужно думать, как закончить первую часть сезона. Чемпионат выравнялся, это радует. На лидирующих позициях идут команды, от которых такого старта не ожидали — «Крылья», «Пари НН», — приводит слова Деменко Metaratings.ru

На данный момент «Краснодар» после 13 сыгранных матчей занимает первое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» находится на второй строчке и отстаёт от «быков» на два очка.