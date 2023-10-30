«Барселона» стала лучшим женским клубом года

Женский футбольный клуб «Барселона» признан лучшим женским клубом года по версии французской газеты France Football.

Команда выиграла Суперкубок Испании, обыграв «Реал Сосьедад» со счётом 3:0, Лигу чемпионов, одолев в финале немецкий «Вольфсбург», а также Ла Лигу, где после 30 матчей одержали 28 побед, один раз сыграв вничью с «Севильей», (1:1) и один раз уступили ЖФК «Мадрид» (1:2). Общее количество очков — 85, а ближайшим преследователем был ЖФК «Реал» Мадрид, у которого 75 очков. Также за этот сезон ЖФК «Барселона» забила 118 мячей и лишь десять пропустила.

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта вышел на сцену, чтобы забрать приз.

Сегодня, 30 октября, идёт церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.