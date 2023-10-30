Эрлинг Холанд получил приз как лучший бомбардир года

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил приз за лучшего бомбардира года от французской газеты France Football.

В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. «Манчестер Сити» в финале турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Кроме этого, Эрлинг в составе «Сити» выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок Англии. Также скандинав получил награду лучшего футболиста года в Европе по версии УЕФА.

Сегодня, 30 октября, идёт церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.