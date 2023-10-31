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Айтана Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча»

Айтана Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча»
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Сегодня, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования женский «Золотой мяч» из рук теннисиста Новака Джоковича получила футболистка испанской «Барселоны» Айтана Бонмати.

В составе команды она выиграла Суперкубок Испании, обыграв «Реал Сосьедад» со счётом 3:0, Лигу чемпионов, одолев в финале немецкий «Вольфсбург», а также Ла Лигу, где после 30 матчей одержали 28 побед, один раз сыграв вничью с «Севильей», (1:1), и один раз уступили ЖФК «Мадрид» (1:2). Общее количество очков — 85, а ближайшим преследователем был ЖФК «Реал» Мадрид, у которого 75 очков. Также за этот сезон ЖФК «Барселона» забила 118 мячей и лишь десять пропустила.

Сегодня, 30 октября, идёт церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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