«Лацио» на 90+5-й минуте вырвал победу у «Фиорентины»
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Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Лацио» сумел дожать своего соперника — 1:0.
Единственным в матче голом отметился нападающий «лациале» Чиро Иммобиле. Форвард римской команды успешно реализовал пенальти на 90+5-й минуте.
После результата данного матча у «Лацио» в активе 16 очков. Команда идёт на седьмом месте в чемпионате Италии. «Фиорентина» набрала 17 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Интера» на восемь очков.
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