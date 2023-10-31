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«Лацио» на 90+5-й минуте вырвал победу у «Фиорентины»

«Лацио» на 90+5-й минуте вырвал победу у «Фиорентины»
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Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Лацио» сумел дожать своего соперника — 1:0.

Единственным в матче голом отметился нападающий «лациале» Чиро Иммобиле. Форвард римской команды успешно реализовал пенальти на 90+5-й минуте.

После результата данного матча у «Лацио» в активе 16 очков. Команда идёт на седьмом месте в чемпионате Италии. «Фиорентина» набрала 17 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Интера» на восемь очков.

Италия - Серия А . 10-й тур
30 октября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Иммобиле – 90+5'    
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