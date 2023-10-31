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Холанд занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», Мбаппе — третий

Холанд занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», Мбаппе — третий
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Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».

В прошлом сезоне футболист провёл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 52 гола и отдал девять результативных передач.

Третье место в голосовании занял нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Четвёртым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а замкнул пятёрку хавбек «горожан» Родри.

Напомним, сегодня, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил из рук бывшего игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

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