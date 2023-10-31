Награду лучшему игроку года Лионелю Месси вручил глава «Интер Майами» Дэвид Бекхэм

Сегодня, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Приз аргентинскому форварду на сцене вручал Дэвид Бекхэм, являющийся владельцем клуба из МЛС.

В 2014 году Бекхэм использовал опцион своего контракта с МЛС, подписанного в 2007 году, который позволял ему приобрести новую франшизу лиги по заниженной стоимости в € 22 млн. Совладельцами англичанина по «Интер Майами» являются боливийский миллиардер Марсело Клауре, британский продюсер Саймон Фуллер, предприниматели из Майами братья Хорхе и Хосе Мас и японский миллиардер Масаёси Сон.

Напомним, в прошлом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей турнира, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.

Ранее стало известно, что приз лучшему футбольному клубу года получил английский «Манчестер Сити».