Месси выиграл «Золотой мяч», Линекер и Холанд смеялись. Лучшие фото с церемонии

Вчера, 30 октября, прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл 32 матча во французской Лиге 1 за «ПСЖ», в которых забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач. Также Месси в семи матчах Лиги чемпионов отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми пасами.

Кроме этого, Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей первенства планеты, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.

Лучшие кадры с церемонии вручения «Золотого мяча» — в фотоподборке «Чемпионата».