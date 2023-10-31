Месси — лидер по количеству «Золотых мячей». Роналду выигрывал приз пять раз

Сегодня, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси.

Аргентинский форвард получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Португальца Криштиану Роналду награждали «Золотым мячом» в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Помимо Месси и Роналду, более двух раз приз выигрывали такие легендарные футболисты, как Йохан Круифф, Мишель Платини и Марко ван Бастен (все по три раза).

Напомним, в прошлом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей турнира, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.