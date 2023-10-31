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40-летний полузащитник встал в ворота вместо удалённого вратаря и отбил пенальти

40-летний полузащитник «Глэсис Юнайтед» Джулиан Бадо в матче 6-го тура Гибралтарской лиги с «Европой» (2:3) встал в ворота вместо удалённого вратаря команды и отбил пенальти.

На 31-й минуте Раян Тротман вывел «Глэсис Юнайтед» вперёд.

На 49-й и 78-й минуте игрок «Европы» Гильермо Лабрадор отметился голами.

На 90+3-й минуте Бчари увеличил преимущество хозяев.

На 90+6-й минуте Борджи отыграл один мяч.

На 90+10-й минуте вратарь «Глэсис Юнайтед» Джейми Карлин получил прямую красную карточку и заработал 11-метровый в свои ворота.

40-летний Бадо надел вратарскую майку на себя и отбил пенальти от Кристиана Ориуэлы.

На данный момент после шести сыгранных матчей в Гибралтарской лиге «Глэсис Юнайтед» находится на шестой строчке с девятью очками. «Европа» после пяти проведённых игр располагается на предпоследнем, 11-м месте с тремя очками.