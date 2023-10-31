Лионель Месси прокомментировал получение «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал получение престижной награды «Золотой мяч».

«Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить свою мечту. Я не мог себе представить, что у меня будет такая карьера и всё, чего я достиг, что мне посчастливилось быть частью лучшей команды в истории. Выиграть Кубок Америки и чемпионат мира после всех этих трудных моментов в национальных командах», — приводит слова Месси BBC.

Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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