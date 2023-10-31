Бекхэм высказался о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал получение аргентинским нападающим Лионелем Месси награды «Золотой мяч».

«Особенно приятно сказать, что он игрок «Интер Майами» и находится в нашем городе. Он отпразднует это со своими товарищами по команде и своей семьёй по-своему. Мы сделаем всё возможное, чтобы отпраздновать это «по-майамиски». Я уверен, что мы сможем устроить хорошую вечеринку», — приводит слова Бекхэма BBC.

Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года.

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