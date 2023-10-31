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Справедливо ли Месси вручили «Золотой мяч» — 2023?

Справедливо ли Месси вручили «Золотой мяч» — 2023?
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30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему — насколько вы согласны с победой Месси в номинации «Золотой мяч»?

Пройти опрос можно по ссылке.

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». На третьем месте расположился форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Четвёртым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а замкнул пятёрку хавбек «горожан» Родри.

Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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